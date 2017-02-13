Воспитанницы рязанской спортшколы «Антей» завоевали три медали в Брянске

Спортсменки занимаются под руководством тренеров-преподавателей Валерия Хабарова и Вадима Кузнецова.

Спорт

С 9 по 11 февраля в Брянске прошли Всероссийские соревнования РФСО «Локомотив» по спортивной борьбе среди юниоров 1997-1999 годов рождения. На этих соревнованиях успешно выступили воспитанницы рязанской спортивной школы «Антей». Об этом сообщает сайт администрации Рязани.

Ирина Смышляева поднялась на высшую ступеньку пьедестала почета в весовой категории 63 кг. Второе место в весовой категории 51 кг завоевала Татьяна Фролкова. Третьей в весовой категории 51 кг стала Александра Нугаева.

Спортсменки занимаются под руководством тренеров-преподавателей Валерия Хабарова и Вадима Кузнецова.