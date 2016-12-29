Владимир Васильев признан лучшим шахматистом Рязани 2016 года

Таковы итоги смотра-конкурса на звание лучшего спортсмена-шахматиста 2016 года.

Спорт

Владимир Васильев признан лучшим шахматистом Рязани 2016 года по итогам смотра-конкурса на это звание, пишет сайт администрации города.

Конкурс организован городским управлением по физической культуре и массовому спорту и Ассоциацией шахмат. Конкурсантами стали ведущие шахматисты по итогам участия в городских Чемпионатах по классическим шахматам, рапиду, блицу, а также Чемпионата Рязанской области (высшая лига).

Владимир Васильев стал победителем первенства города среди мужчин и женщин по классическим шахматам, Чемпионата Рязани по блиц-шахматам, финала по быстрым шахматам и «бронзовым» призером Чемпионата Рязанской области. В день проведения новогоднего Кубка УФК и МС по блиц-шахматам, 28 декабря, лучшему шахматисту года был вручен Кубок и памятный приз.