Владимир Иванов: Новый сезон для нас – это очередной вызов

Своими впечатлениями перед игрой с «Динамо» поделился главный тренер «Элекса-Фаворита».

Спорт

В субботу, 16 сентября, стартует Первенство России по мини-футболу (футзалу) среди команд конференции «Запад» Высшей лиги. «Элекс-Фаворит» в ФСК «Звезда» в Рыбном будет принимать многократного чемпиона страны «Динамо» (Московская область).

Своими впечатлениями перед этой игрой поделился с клубной пресс-службой главный тренер рязанской команды Владимир Львович Иванов.

– Новый сезон для нас – это очередной вызов. С каждым годом конкуренция в Высшей лиге возрастает, не стоит также забывать, что в первой игре нам предстоит встреча с самым титулованным клубом России. В силу обстоятельств «Динамо» не так сильно, как раньше, но, я уверен, что матч для нас будет очень сложным. В команде соперника собраны молодые амбициозные ребята и отборочный этап Кубка России показал, что с ними легко не будет никому.

– Какие ожидания от стартующего сезона?

– Хотелось бы, чтобы «Элекс-Фаворит» продолжил поступательное движение вперёд. Это касается и места в турнирной таблице, и качестве игры команды. Над этим мы работаем, удастся ли – покажет время.

– В какой форме команда подходит к матчу с «Динамо»?

– К сожалению, у нас есть проблемы. Уже точно можно сказать, что игру пропустит Евгений Перемитин, получивший травму в кубковой игре с «ИрАэро». Также не совсем здоровы Михаил Лушников и Алексей Кинякин. Есть проблемы и у других игроков. Впрочем, то же самое, наверное, могут сказать и в любой другой команде. Если есть желание добиваться серьёзных результатов, надо делать это и в таких условиях. Кроме того, вполне возможно, что сможет заявить о себе кто-то из молодых футболистов, получивших шанс. Очень на это надеюсь.

В то же время нельзя не признать, что травма Перемитина – серьёзная потеря. Надеялись на него в игре с «Динамо», ожидали, что в паузе, которая последует после этого матча, он наберёт форму и войдёт в сезон в хорошем состоянии. Это касается и других игроков. В прошлом году по ходу сезона также были проблемы с составом – набиралось по 6-7 боеспособных футболистов, но тогда команда была на ходу, поэтому были победы. Как получится сейчас, загадывать не берусь. На данный момент для нас, в первую очередь, важен результат, его и будем добиваться.