Главный тренер «Элекса-Фаворита» Владимир Иванов после матча со «Спартаком» в Рязани подвёл итоги игры.

На мой взгляд, команда сегодня выглядела достойно, несмотря на итоговый счёт. Большую часть игрового времени держали соперника в напряжении, не давали им уйти в большой отрыв. На итог игры повлияли наши собственные ошибки, недопустимые для команды, которая рассчитывает на что-то большее, чем мы имеем сейчас. Упрекнуть кого-то из игроков не могу – все старались, создали несколько хороших моментов, но уверенно действовал вратарь соперника. Ну и нельзя не отметить то, что «Спартак» лучше всех других команд конференции «Запад» действует при розыгрыше стандартных положений. За счёт этого они создают преимущество и порой решают исход матчей.

Болельщикам матч должен был понравиться, игра смотрелась. Хотелось бы побольше таких игр, которые помогают расти как игрокам, так и тренерам.