По окончанию матча 7-го тура первенства России по мини-футболу в Рязани с казанским «Ядраном» его итог подвёл главный тренер «Элекса-Фаворита» Владимир Иванов.

Сегодня для нас в первую очередь был важен результат. Игра у нас временами получалась, временами нет. Казанцы, по сравнению с кубковым матчем, заметно прибавили, доставили нам много проблем. В какой-то момент были «качели», но мы победили. Я благодарен ребятам, которые после разговора в перерыве сумели перестроиться, стали действовать более дисциплинированно.

И мы, и соперник сегодня отталкивались от результата. В таких играх очень важно совершить как можно меньше собственных ошибок. Можно говорить о том, что в концовке кому-то повезло, кому-то нет, но обычно итог складывается из действий, например, можно поменять кого-то из игроков. Думаю, мы сделали всё правильно, в результате чего и удалось забить победный мяч.