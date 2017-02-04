В воскресенье ХК «Рязань» принимает «Динамо»

На данный момент гости занимают 9-е место в турнирной таблице, набрав 78 очков, и за место в плей-офф уже могут не беспокоиться.

Спорт

В воскресенье, 5 февраля, ХК «Рязань» постарается взять очень нужные для себя турнирные баллы в домашнем матче против «Динамо» из Балашихи. Встреча начнётся во Дворце спорта «Олимпийский» в 17.00.

Как сообщает пресс-служба нашего клуба, толчком к развитию хоккея в Балашихе стало строительство ледовой арены на 6000 зрителей. В 2007 году в город перевели команду Суперлиги ХК МВД, созданную незадолго до этого в Твери, а затем базировавшуюся в Подольске. После 10-го места в сезоне-07/08 и вовсе 18-го в следующем, последовал неожиданный взлет. Под руководством нынешнего тренера сборной России Олега Знарока ХК МВД далеко не звездным составом обошел в турнирной таблице 20 из 23 своих соперников, а выступление в плей-офф и вовсе завершилось почти триумфально: выбив из розыгрыша ЦСКА – 3-0, рижское «Динамо» – 3-1 и «Локомотив» – 4:2, ХК МВД в драматичном финале с «Ак Барсом» уступил лишь в решающем матче– 3-4 (2:3, 1:4, 3:2, 2:1, 3:2, 1:7, 0:2). Несмотря на громкий успех, летом 2010 года клуб, как самостоятельная единица, был упразднен и вошел в состав ОХК «Динамо» (Москва).

Одновременно с этим в только что созданной ВХЛ появился динамовский фарм-клуб. «Балашиха Логичным шагом казалось его размещение на арене». Однако в силу организационных причин сделать это не удалось, младшие и «бело-голубые» стали представлять Тверскую область, заняв 9-е место в конференции «Запад» и 19-е во всей лиге.

Летом 2011 года «Динамо» все-таки «прописалось» в Балашихе. Отдав год на притирку к новой домашней арене (21-е место среди 23 команд Лиги), в двух из трех следующих сезонов команда пробивалась в плей-офф, но дальше первого раунда не проходила. Чемпионат-15/16 стал пока самым успешным в истории «Динамо». По итогам «регулярки» наши гости финишировали 12-ми. А в 1/8 финала устроили сумасшедший камбек в серии с «Бураном»: уступая 0-3 балашихинцы все же сумели пробиться во второй раунд! Там их поджидал «ТХК», который и выбил из розыгрыша 1-4.

По традиции 95% переходов «Динамо» так или иначе связаны с перемещениями игроков внутри клубной структуры, которая включает в себя так же команду МХЛ ХК МВД, которая так же базируется в Балашихе. Благодаря этому балашихинцы обладают очень серьезной ротацией, служащей страховкой на предмет травм и прочих потерь (в эти дни на Универсиаде выступают форварды команды Алексеев, Ефремов и Пилипенко). По этой же причине у рязанских болельщиков есть возможность лицезреть на льду «Олимпийского» игроков, которые уже в текущем сезоне немало поиграли за основу в КХЛ (так, на данный момент в ростере находятся нападающие Кузнецов, Шипов и Федоров). Наставником команды является известный в прошлом хоккеист, чемпион мира среди молодежи, чемпион СССР Анатолий Антипов, который по ходу прошлого сезона уже в третий раз возглавил «Динамо».

На данный момент наши гости занимают 9-е место в турнирной таблице, набрав 78 очков, и за место в плей-офф уже могут не беспокоиться.