В субботу «Рязань-ВДВ» сыграет дома с соседками по турнирной таблице

Клуб из Рязани с 5 набранными очками в трёх матчах занимает третье место, «Звезда» с 7 очками на втором.

Спорт

В субботу, 6 мая, очередной матч в чемпионате России по футболу среди женских команд проведёт «Рязань-ВДВ»: на стадионе «Спартак» «десантницы» будут принимать пермскую «Звезду-2005».

Начало матча – в 17.00. Вход – свободный.

На данный момент команды – соседи по турнирной таблице. Клуб из Рязани с 5 набранными очками в трёх матчах занимает третье место, «Звезда» с 7 очками на втором.