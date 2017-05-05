http://7info.ru/news/ryazan-sport/v_subbotu_rjazan-vdv_sygraet_doma_s_sosedkami_po_turnirnoj_tablice/
В субботу «Рязань-ВДВ» сыграет дома с соседками по турнирной таблице
Спорт 99
В субботу «Рязань-ВДВ» сыграет дома с соседками по турнирной таблице
Спорт 99
Клуб из Рязани с 5 набранными очками в трёх матчах занимает третье место, «Звезда» с 7 очками на втором.
В субботу, 6 мая, очередной матч в чемпионате России по футболу среди женских команд проведёт «Рязань-ВДВ»: на стадионе «Спартак» «десантницы» будут принимать пермскую «Звезду-2005».
Начало матча – в 17.00. Вход – свободный.
На данный момент команды – соседи по турнирной таблице. Клуб из Рязани с 5 набранными очками в трёх матчах занимает третье место, «Звезда» с 7 очками на втором.