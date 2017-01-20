В Скопинском районе прошло торжественное мероприятие, посвящённое 90-летию ДОСААФ

Мероприятие, посвящённое грядущему юбилею, было представлено в форме спортивных и интеллектуальных соревнований, в которых приняли участие две команды «Аврора» и «Убойная сила» учеников 8 и 9 классов.

Спорт

23 января в Сасове будет отмечаться 90-летие одной из самых главных государственных организаций патриотической направленности ДОСААФ. В преддверии праздника в школах, детских учреждениях проводятся масштабные, красочные мероприятия спортивно-патриотической направленности, цель которых – объединить ребят в доброй, активной деятельности, развить в них патриотические начала, а также дать знания по истории России, рассказать о героях Отечества, подвиги которых достойны памяти и уважения, судьбы которых становятся примером для подрастающего поколения. Прошло такое многогранное, разноплановое и очень позитивное мероприятие 20 января в Чулковской школе Скопинского района.

Мероприятие, посвящённое грядущему юбилею, было представлено в форме спортивных и интеллектуальных соревнований, в которых приняли участие две команды «Аврора» и «Убойная сила» учеников 8 и 9 классов. Ребята соревновались в умении собирать на скорость автомат, в знании истории страны, песен военных лет, в силе и сноровке. Оценивало участников веселых соревнований жюри в составе председателя местного отделения ДОСААФ России г. Скопина и Скопинского района, Владимира Горелова, директора МБОУ «Чулковская СОШ» Натальи Гусевой и завуча по учебно-воспитательной работе Людмилы Машниковой.

Во время соревнований в спортзале царила жаркая атмосфера, эмоции зашкаливали, ведь каждая команда старалась показать свое превосходство. Но победа досталась команде «Убойная сила». В завершение праздника, после торжественного награждения и художественных номеров, организаторы праздника подчеркнули, что самым главным в таких мероприятиях является не победа, а участие, дружба.