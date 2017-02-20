В Скопинском районе прошли соревнования по биатлону

Солнечный зимний день способствовал хорошему настроению участников.

Спорт

В субботу, 18 февраля, на лыжной трассе Скопинского района прошли массовые спортивные соревнования по биатлону «Снежный снайпер» на призы главы администрации Скопинского района и супругов Раменских. В спортивном празднике приняли участие более 140 человек из девяти городских и сельских поселений муниципального образования. На лыжню вышли представители администрации муниципалитета, центральной районной больницы, МФЦ, ООО «СКОПИНФАРМ», депутаты Думы муниципального образования, молодежная администрация, школьники, студенты, преподаватели, ветераны спорта, профессионалы и любители.

Солнечный зимний день способствовал хорошему настроению участников. Специально подготовленная трасса, огромные разноцветные флаги, ёлки, украшенные спортивной атрибутикой и зажигательные песни уже с первых минут создавали ощущение настоящего праздника для всего района. Гул разносился по окрестностям, зазывая жителей на долгожданное спортивное мероприятие.

– У нас, к сожалению, нет больших спортивных сооружений для проведения таких массовых мероприятий, но есть природа, которая предоставляет нам все условия. А наш допинг – это хорошее настроение, – подчеркнул глава администрации Скопинского района Александр Боков. – Сегодня не будет проигравших. Призом для каждого, кто пришёл сюда, будет здоровье.

После торжественного открытия соревнований главный судья приступил к своим обязанностям, и спортсмены выстроились у старта, чтобы начать гонку.

В программу соревнований входило три массовых забега: микс-забег среди глав городских и сельских поселений муниципалитета, вторая гонка среди сборных команд районных школ и заключительный третий забег, в котором приняли участие трудовые коллективы, администрация и Дума муниципалитета, представители местного отделения партии «Единая Россия» и молодежная администрация.

После первого круга участникам предстояло попасть в мишень из пневматической винтовки, далее - ещё один круг и передача эстафеты.

Массовая гонка прошла как на одном дыхании, каждый участник стремился выйти в лидеры и занять верхнюю ступень пьедестала. Ребята и взрослые, не жалея сил, полностью выкладывались на дистанции. Их целеустремленность, профессионализм и воля к победе говорили о том, что этот спортивный праздник имеет для них большое значение.

По итогам соревнований в первом забеге на верхней строчке пьедестала глава Вослебовского сельского поселения Александр Чевагин, на втором месте – глава Ильинского сельского поселения Вячеслав Затяжных и замкнул тройку лидеров глава Шелемишевского сельского поселения Роман Захаров. Во втором забеге лидером стала команда Вослебовской СОШ, второе место завоевали ребята из Горловской СОШ и на третьем месте - Ильинская СОШ. Лидером третьего забега стала команда Скопинской ЦРБ, на втором- трудовой коллектив Горловской СОШ, на третьем – команда ООО «СКОПИНФАРМ».

То, что организаторы подарили людям самый настоящий праздник здорового образа жизни, говорили все: и гости праздника, и участники соревнований, и зрители. Горячий чай и душистая гречневая каша в этот морозный день ещё больше поднимали настроение присутствующим. Участники соревнований и зрители получили огромный заряд положительных эмоций, которые вылились в желание продолжать начатую традицию и всем дружно встать на лыжню для подготовки к будущим стартам.