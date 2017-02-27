В Скопинском районе прошли массовые соревнований по рыболовному спорту

Соревнования проводились в муниципалитете впервые, но несмотря на это, участие в них приняло более 60 человек.

Спорт

Праздничные выходные были насыщены яркими мероприятиями, посвящёнными Дню защитника Отечества. Одним из самых масштабных событий стал Кубок главы администрации Скопинского района по рыболовному спорту в дисциплине «Ловля на мормышку со льда».

Соревнования проводились в муниципалитете впервые, но несмотря на это, участие в них приняло более 60 человек. На берегу пруда в селе Успенское собрались представители муниципалитета, городов Ряжска, Рязани, Москвы и других регионов. Состязание по ловле рыбы началось с торжественного открытия, на котором организаторы объяснили участникам правила соревнований.

Погода в этот день была благоприятной для рыбалки. Небо заволокло тучами и дул легкий прохладный ветерок. Каждый участник приехал на соревнования хорошо подготовленным. Небольшие мотыльницы с подкормкой, яркие разноцветные удочки и зимнее обмундирование – всё это обязательные атрибуты для хорошей рыбалки.

Первое, что необходимо каждому рыбаку - занять самое клевое место. До начала старта участники искали для себя лучший уголок на льду, где, по их мнению, улов будет наиболее удачным. Большинство рыбаков расположились по краям пруда, около камышей, остальные обустроились на середине.

По свистку все участники, как один, тут же приступили к бурению лунок и насаживанию червя на крючок. Впереди три часа тишины и ожидания первого улова.

На льду можно встретить как профессиональных рыбаков, так и любителей. В этот день участником стала даже молодая девушка, которая с таким же рвением и азартом приступила к состязанию.

Такой серьезный вид спорта как рыбалка, требующий внимательности и сосредоточенност и, прошел очень весело и беззаботно. Три часа пролетели как одна минута. В процессе ловли участники хвалились своим уловом, общались на общие темы, шутили и смеялись.

По истечению трех часов каждый рыбак взвесил свою добычу, после чего состоялось награждение победителей. Победитель определялся по наибольшему весу выловленной рыбы. Особыми призами были награждены участники в таких номинациях, как «Самый удачливый рыболов», «Самый опытный рыболов», «Самый юный рыболов», «Самая большая рыба», «Самая маленькая рыбешка», «Самый маленький улов» и «Самая рыболовная семья».