В Скопинском районе продолжают сдавать нормы ГТО

Фестиваль ГТО уже который год открывает в Скопинском районе новые спортивные имена

Спорт

В 2015 году знаковым событием для Скопинского района стало вхождение муниципалитета в число муниципальных образований Рязанской области, участвующих во внедрении Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне». И вот уже второй год на территории муниципалитета проходят различные спортивные мероприятия, где молодежь и старшее поколение имеют возможность продемонстрировать свои спортивные достижения и сдать нормы ГТО.

Во вторник, 21 февраля в Вослебовском сельском поселении школьники, учителя и молодёжная администрация Скопинского района в очередной раз выполнили нормативы ГТО.

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу, подтягивание, наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, прыжок в длину с места, поднимание туловища из положения лёжа на спине, стрельба из пневматической винтовки – выполняя данные нормативы участники испытали себя на выносливость, силу, гибкость и показали хорошие спортивные результаты.

Фестиваль ГТО уже который год открывает в Скопинском районе новые спортивные имена, а для кого-то становится подтверждением прежних спортивных результатов. С каждым проведённым мероприятием, направленным на сдачу норм ГТО, участники ещё больше приобщаются к физической культуре и спорту и пополняют ряды здоровых духом и телом россиян.