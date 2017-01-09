В Скопинском районе праздничная неделя прошла в спортивном режиме

В новогодние праздники отдел по физической культуре, спорту, туризму и молодёжной политике совместно с главами городских и сельских поселений организовал соревнования и игры на свежем воздухе

Спорт

В Скопинском районе спорту уделяется особое внимание. Администрация Скопинского района на протяжении многих лет проводит большое количество спортивно-массов ых мероприятий, направленных на популяризацию физической культуры и спорта среди населения. В новогодние праздники отдел по физической культуре, спорту, туризму и молодёжной политике совместно с главами городских и сельских поселений организовал соревнования и игры на свежем воздухе.

В четверг, 5 января, в Вослебовской школе прошли соревнования по баскетболу «Зимний кубок-2017» среди учащихся МУ ДО «ДЮСШ» и образовательных учреждений Скопинского района. Состязания проводились в целях популяризации баскетбола в Скопинском районе и привлечения школьников к регулярным занятиям спортом, в целях укрепления здоровья учащихся, воспитания потребности к здоровому образу жизни, повышения спортивного мастерства игроков и выявления лучших команд общеобразователь ных школ.

Игры в группах проводились по круговой системе – четыре игры по восемь минут. По результатам соревнований первое место заняла команда МУ ДО «ДЮСШ», второе – Вослебовская СОШ, а замкнула тройку лидеров команда Ильинской школы.

С 5 по 6 января в муниципалитете прошло ещё одно, не менее масштабное, спортивное событие – Чемпионат и Первенство Скопинского района по хоккею на кубок Главы администрации среди юношеских и мужских команд дивизион «Дворовый» среди сборных команд городских и сельских поселений. По итогам этих состязаний первое место заняла команда Вослебовского сельского поселения, второе место – Успенское сельское поселение, а бронзу взяла сборная Побединского городского поселения. У юношей места распределились таким образом: лидеры – Успенское поселение, серебро у Вослебовского поселения, а замкнула тройку лидеров команда Побединского поселения.

Победители и призёры были награждены медалями, грамотами, кубками и специальными призами.