http://7info.ru/news/ryazan-sport/v_rybnovskom_rajone_proveli_sportivnyj_prazdnik/
В Рыбновском районе провели спортивный праздник
Спорт 26
В Рыбновском районе провели спортивный праздник
Спорт 26
В соревнованиях принимали участие гимнастки из Московской, Владимирской, Рязанской областей и города Рязани.
В субботу, 24 декабря, в Рыбновском районе Рязанской области состоялся спортивный праздник. В Константиновском доме культуры провели открытое первенство ООО "Юные грации" по художественной гимнастике "Новогодние чудеса".
В соревнованиях принимали участие гимнастки из Московской, Владимирской, Рязанской областей и города Рязани. Победители и призёры были награждены грамотами, медалями и памятными подарками.