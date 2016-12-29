В Рыбновском районе провели спортивный праздник

В соревнованиях принимали участие гимнастки из Московской, Владимирской, Рязанской областей и города Рязани.

Спорт

В субботу, 24 декабря, в Рыбновском районе Рязанской области состоялся спортивный праздник. В Константиновском доме культуры провели открытое первенство ООО "Юные грации" по художественной гимнастике "Новогодние чудеса".

В соревнованиях принимали участие гимнастки из Московской, Владимирской, Рязанской областей и города Рязани. Победители и призёры были награждены грамотами, медалями и памятными подарками.