В Рязанской области завершилисьфинальные соревнования по хоккею на призы клуба «Золотая шайба»

В финальной игре за 1 место со счётом 11:2 победу одержала команда г. Сасово.

Спорт

Во вторник, 21 февраля, завершились областные финальные соревнования по хоккею на призы клуба «Золотая шайба» в старшей возрастной группе 2002-2003 г.р. (с допуском 2004 г.р.).На торжественной церемонии открытия участников приветствовали депутат Рязанской областной Думы Евгений Смольников, начальник управления по физической культуре, спорту и молодёжной политике г. Сасово Сергей Икрянников и директор ГАУ ДО «ДЮСШ «Планета спорта» Виталий Икрянников.За победу боролись 6 команд, которые были поделены на 2 подгруппы. В первую группу путём жеребьёвки попали: г. Сасово, Спасский район, Старожиловский и Шиловский районы. Во вторую – Рязань, Касимов, Касимовский и Скопинский районы.После окончания круговых игр определились лидеры групп. Ими стали команды г. Сасово и Касимовского района. В финальной игре за 1 место со счётом 11:2 победу одержала команда г. Сасово. Серебряными призерами соревнований стали ребята из команды Касимовского район. В борьбе за 3 место победу над командой Спасского района одержала команда г. Рязани.На церемонии награждения команды, занявшие места в призовой тройке, награждались кубком и грамотой. Игроки команд – грамотами, медалями и призами.