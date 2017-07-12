В Рязанской области возродят календарь спортивных событий

По словам Николая Любимова, календарь позволит не только информировать граждан о предстоящих событиях, но и поможет проанализировать уровень организации мероприятий.

Спорт

В Рязанской области возродят календарь спортивных событий. Соответствующее поручение глава региона Николай Любимов дал министру молодёжной политики, физической культуры и спорта области Татьяне Пыжонковой во вторник, 11 июля, на заседании регионального правительства.

В календарь будут включены массовые спортивные мероприятия муниципальных образований региона, сообщает сайт областного правительства. По словам Любимова, это позволит не только информировать граждан о предстоящих событиях, но и поможет проанализировать уровень организации мероприятий.