В Рязанской области возродят календарь спортивных событий
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По словам Николая Любимова, календарь позволит не только информировать граждан о предстоящих событиях, но и поможет проанализировать уровень организации мероприятий.
В Рязанской области возродят календарь спортивных событий. Соответствующее поручение глава региона Николай Любимов дал министру молодёжной политики, физической культуры и спорта области Татьяне Пыжонковой во вторник, 11 июля, на заседании регионального правительства.
В календарь будут включены массовые спортивные мероприятия муниципальных образований региона, сообщает сайт областного правительства. По словам Любимова, это позволит не только информировать граждан о предстоящих событиях, но и поможет проанализировать уровень организации мероприятий.
– Такой календарь нужно готовить ежегодно. Эта информация должна быть общедоступной, тогда людям будет легче сориентироваться и спланировать, в каких спортивных мероприятиях они смогут принять участие, – сказал Николай Любимов.