В Рязанской области состоялись открытый чемпионат и первенство по плаванию

Участие в соревнования приняли более 330 профессиональных спортсменов.

Спорт

С 10 по 12 февраля в бассейне «Аквамед» проводились открытый чемпионат и первенство Рязанской области по плаванию

Участие в соревнования приняли более 330 профессиональных спортсменов, юниоров и ветеранов спорта, которые состязались в шести стилях плавания на различных дистанциях.

По итогам состязаний победителями чемпионата стали: Алексей Сазонов (РГРТУ, г. Рязань), Владислав Пержев, Александр Оверцев, Юлия Герасева, Ксения Гулькина (ДЮСШ «Планета спорта», г. Сасово), Сергей Цинкин, Владимир Козлов (СДЮСШОР «Олимпиец», г. Рязани), Юлия Фомина, Кристина Чернова, Юлия Козлова (ДЮСШ «Лидер», г. Касимов), Артём Амелин (ДЮСШ «Арена», р.п. Шилово), Лада Васильева, Артём Соловьёв, Егор Белавин (ДЮСШ ВВС «Волна», г. Рязань).

Лучшими в первенстве оказались: Юлия Козлова (ДЮСШ «Лидер», г. Касимов), Александр Оверцев (ДЮСШ «Планета спорта», г. Сасово), Артем Амелин (ДЮСШ «Арена», р.п. Шилово), Кристина Чернова (ДЮСШ «Лидер», г. Касимов).

Победители соревнований будут представлять регион на чемпионате и первенстве ЦФО России, а также на Зональных соревнованиях II этапа VIII Летней спартакиады учащихся России, сообщает сайт регионального правительства.