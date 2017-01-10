В Рязанской области прошёл турнир по мини-футболу, посвящённый памяти Николая Абрамова

В турнире сыграли команды из Москвы, Рязани и Касимова.

Спорт

5 января в ФСК «Лидер» в Касимове в рамках декады здоровья и спорта прошёл 6-й Межрегиональный турнир по мини-футболу, посвящённый памяти экс-игрока московского «Спартака» и тренера ГАУ ДО «ДЮСШ «Лидер» Николая Абрамова. Об этом сообщает сайт министерства молодёжной политики, физической культуры и спорта Рязанской области.

В турнире сыграли команды из Москвы, Рязани и Касимова. В торжественной церемонии открытия соревнований приняли участие директор ДЮСШ «Лидер» Олег Семёнов, экс-игрок молодёжной сборной России Алексей Родин.

По итогам соревнований победителем стала команда «Касимов», второе место – у московского «Спартака», третье – у рязанцев.

Лучшим вратарём турнира признан Едунов Игорь (Касимов), лучшим бомбардиром стал – Андрианов Анатолий (Касимов), лучшим игроком турнира признан – Большаков Денис (Москва).