В Рязанской области прошёл традиционный автокросс «Русская зима»

По итогам состязаний рязанские спортсмены завоевали ряд высоких наград.

Спорт

В минувшие выходные, 18 и 19 февраля, в Рязанской области прошёл традиционный XXVIII Всероссийский автокросс «Русская зима», посвящённый Дню защитника Отечества и 90-летию создания ДОСААФ России.

На трассе «Семеновская» собрались пилоты из Москвы, Ростова-на-Дону, Подмосковья, Нижегородской, Калужской, Свердловской, Рязанской и других областей. Старты прошли в пяти классах спортивных машин.

В рамках автокросса состоялся второй этап чемпионата России в дивизионе «Т4-3», первый этап Кубка России в дивизионе «Т4-2», этапы чемпионата Центрального Федерального округа в других классах автомобилей, а также первый этап чемпионата Рязанской области, сообщает сайт регионального правительства.

Рязанские спортсмены успешно выступили на автокроссе. В итоге серебряным призёром Кубка России стал Валерий Фролов (грузовики ГАЗ-53). В чемпионате ЦФО в дивизионе Д2-классика первое место занял Дмитрий Пучков, второе – Сергей Солдаткин, третье – Андрей Силаев. В классе «Д2-Н» первенство одержал Станислав Евсенин, третьим стал Владимир Скороходов. В классе «Т4-1» «золото» у Алексея Савина, «бронза» – у Юрия Григорьева.

В командном зачёте автокросса первое место заняла команда Рязанского института (филиала) Московского Политехнического университета, третье – сборная «УВД Рязанской области-2».