В Рязанской области пройдёт третий этап Кубка России по полиатлону

В соревновании примут участие более 100 спортсменов из регионов РФ.

Спорт

Со 2 по 6 февраля в городе Сасово Рязанской области пройдёт третий этап Кубка России по полиатлону. Спортсмены будут состязаться в лыжных гонках, стрельбе из пневматического оружия и силовой гимнастике. В соревновании примут участие более 100 спортсменов из регионов РФ.

Торжественное открытие соревнований пройдёт 3 февраля в универсальном зале спорткомплекса «Планета спорта» по адресу Рязанская область, город Сасово ул. Л.Зыкиной д.2 (ФСК «Планета спорта»).

Информационные партнёры III Кубка России по полиатлону: Рязанское информационное агентство «7 новостей», Первый информационно-развлекательный портал города Рязани и области «Рязань Вконтакте»,«Комсомольская правда» (Рязань),«Типичный Касимов».

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