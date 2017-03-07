В Рязанской области пройдёт первенство России среди ветеранов по полиатлону

Спортсмены будут состязаться в лыжных гонках, стрельбе из пневматического оружия и силовой гимнастике.

Спорт

С 8 по 11 марта в городе Сасово Рязанской области пройдёт первенство России среди ветеранов по полиатлону (зимнее троеборье).

Спортсмены будут состязаться в лыжных гонках, стрельбе из пневматического оружия и силовой гимнастике.

В соревновании примут участие полиалонисты более чем из 15 субъектов РФ.

Торжественная церемония открытия пройдёт 9 марта в 10:00 в универсальном спортивном зале спорткомплекса «Планета спорта». Вход свободный .

Программа соревнований:

9 марта 11.00 силовая гимнастика (универсальный зал «Планета спорта»)

10 марта 9.00 стрельба (ФСК «Планета спорта»)

11 марта 11.00 лыжные гонки (Лыжная трасса в с.Сенцово)

18.00 Награждение победителей и призёров, торжественное закрытие соревнований (ФСК «Планета спорта»)

Адрес :Рязанская область, г. Сасово ул. Л.Зыкиной, д.2 (ФСК «Планета спорта»).

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Рязанское информационное агентство РИА «7 новостей», «Комсомольская правда»(Рязань) .

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