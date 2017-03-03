В Рязанской области пройдёт чемпионат России по полиатлону

В соревновании примут участие спортсмены более чем из 20 субъектов РФ.

Спорт

С 8 по 13 марта в городе Сасово Рязанской области пройдёт Чемпионат России по полиатлону (зимнее троеборье). Спортсмены будут состязаться в лыжных гонках, стрельбе из пневматического оружия и силовой гимнастике.

В соревновании примут участие спортсмены более чем из 20 субъектов РФ.

Торжественная церемония открытия пройдёт 9 марта в 10.00 в универсальном спортивном зале спорткомплекса «Планета спорта». Вход свободный.

Программа соревнований:

9 марта 11.00 силовая гимнастика (универсальный зал «Планета спорта»)

10 марта 10.00 стрельба (тир «Планета спорта»)

11 марта 10.00 лыжные гонки (Лыжная трасса в с.Сенцово)

16.00 Командные соревнования – стрельба (ФСК «Планета спорта»)

12 марта 10.00 Лыжная эстафета (Лыжная трасса в с.Сенцово)

Награждение победителей и призёров, торжественное закрытие соревнований.

Адрес :Рязанская область г.Сасово ул.Л.Зыкиной д.2(ФСК" Планета спорта").

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Рязанское информационное агентство «7 новостей», «Комсомольская правда»(Рязань), Авторадио Рязань (102.0 FM), телеканал ТКР.

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