В Рязанской области пройдёт автокросс «День урожая»

В программе состязаний заезды в семи классах спортивных машин.

Спорт

В конце недели, с 16 по 17 сентября, на трассе «Семёновская» пройдут соревнования XXIХ Всероссийского лично-командного автокросса «День урожая». Об этом сообщается на сайте министерства молодёжной политики, физической культуры и спорта Рязанской области.

В программе состязаний заезды в семи классах спортивных машин. В классе Т4-2 («ГАЗ» – 53) пройдет этап Кубка России. В шести классах («Д2-классика», «Д2-Н», «Д3», Т4-3 (ЗИЛ-130), Т4-1(«ГАЗ» – 51, 52, «Газель»), Т1-2500) — традиционные соревнования. Во всех семи классах — третий этап чемпионата Рязанской области по автокроссу.

Программа соревнований:

16 сентября:

11.35 – 13.30 — Отборочные заезды

13.30 – 14.00 — Технический перерыв

с 15.35 — Продолжение отборочных заездов

17 сентября:

10.00–10.20 — Тожественное открытие соревнований

10.30–12.00 — Начало финальных заездов

12.00–12.40 — Технический перерыв

15.10 — Официальная церемония награждения и закрытия соревнований.