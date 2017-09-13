В Рязанской области пройдёт автокросс «День урожая»
Спорт 118
В программе состязаний заезды в семи классах спортивных машин.
В конце недели, с 16 по 17 сентября, на трассе «Семёновская» пройдут соревнования XXIХ Всероссийского лично-командного автокросса «День урожая». Об этом сообщается на сайте министерства молодёжной политики, физической культуры и спорта Рязанской области.
В программе состязаний заезды в семи классах спортивных машин. В классе Т4-2 («ГАЗ» – 53) пройдет этап Кубка России. В шести классах («Д2-классика», «Д2-Н», «Д3», Т4-3 (ЗИЛ-130), Т4-1(«ГАЗ» – 51, 52, «Газель»), Т1-2500) — традиционные соревнования. Во всех семи классах — третий этап чемпионата Рязанской области по автокроссу.
Программа соревнований:
16 сентября:
11.35 – 13.30 — Отборочные заезды
13.30 – 14.00 — Технический перерыв
с 15.35 — Продолжение отборочных заездов
17 сентября:
10.00–10.20 — Тожественное открытие соревнований
10.30–12.00 — Начало финальных заездов
12.00–12.40 — Технический перерыв
15.10 — Официальная церемония награждения и закрытия соревнований.