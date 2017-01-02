В Рязани стартует первый в новом году футбольный турнир

Матчи «Подснежника» пройдут на стадионе «Спартак».

Спорт

Во вторник, 3 января, на стадионе «Спартак» в Рязани стартует традиционный зимний футбольный турнир «Подснежник», посвящённый памяти Василия Карцева. Участие в нём примут девять команд, которые на первом этапе будут разбиты на две подгруппы.

В первом матче турнира встречаются «Витязь» и «Дон». Начало встречи запланировано на 11.30. В час дня на поле выйдут «АМКА» и РГРТУ, в 14.30 играют «Екимовка» и «Рязань-М-2», завершит программу первого дня игра с участием «Рязань-М-1» и «Золотых куполов», которая начнётся в 16.00.