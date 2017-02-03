В Рязани состоялось первенство города по фигурному катанию

В соревнованиях приняли участие около 130 спортсменов.

Спорт

В пятницу, 3 февраля, в рязанском Дворце спорта «Олимпийский» состоялось открытие личного первенства города по фигурному катанию на коньках, посвящённое Всероссийскому Дню зимних видов спорта.

В церемонии приняла участие начальник управления по физической культуре и массовому спорту Марина Кащеева, сообщает сайт администрации города.

Марина Кащеева отметила, что в Рязани развитию фигурного катания уделяется большое внимание. Этим зимним видом спорта занимается около четырехсот человек. Она пожелала всем успешных выступлений и выразила уверенность, что рязанский лед даст путевку в жизнь новым талантам, которые прославят родной город.

В соревнованиях приняли участие около 130 спортсменов. Марина Кащеева вручила медали, грамоты и кубки победителям и призерам первенства в младшей группе, которые выступали на турнире первыми. Среди девочек «золотую» медаль завоевала Станислава Никитина, за ней следуют София Афанасьева и Елизавета Сурова. У мальчиков победителем стал Егор Колбаскин, на втором месте Олег Филимонов, на третьем – Максим Москвитин. Все юные фигуристы занимаются в спортивной школе Дворец спорта «Олимпийский».