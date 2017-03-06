В Рязани прошли сразу три бильярдных турнира

Кубок РСОО «Рязанская областная федерация бильярдного спорта» стал отборочным состязанием на предстоящее Первенство России по бильярду.

Спорт

В минувшие выходные Рязанская областная федерация бильярдного спорта при поддержке регионального министерства молодёжной политики, физкультуры и спорта провела сразу три спортивных мероприятия. В бильярдных состязаниях показали своё мастерство как опытные спортсмены, так и дети первого года обучения.

На базе «Детско-юношеской школы ЦСК» состоялся Кубок Рязанской областной федерации бильярдного спорта по бильярду среди юношей и девушек до 18 лет. В турнире принял участие 21 спортсмен. Состязания проходили в дисциплине «динамичная пирамида».

По результатам соревнования призовые места распределились следующим образом:

1 место – Иван Алпатов;

2 место – Иван Королев;

3 место - Даниил Свистунов и Кирилл Гранкин.

Кубок РСОО «Рязанская областная федерация бильярдного спорта» стал отборочным состязанием на предстоящее Первенство России по бильярду. Оно пройдет с 28.03.2017 по 01.04.2017 в г. Евпатория. Победители и призёры представят Рязанскую область на этом Первенстве.

В детско-юношеской спортивной школе «Фаворит» прошли соревнования по бильярду среди юношей и девушек до 16 лет «Рязанские надежды». В них приняли участие 37 детей. Результаты соревнований:

1 место – Андрей Авдеев;

2 место – Ксения Жохова;

3 место – Дмитрий Марченко и Дмитрий Струков.

Кроме того, в воскресенье, 5 марта, в ДЮСШ «Фаворит» для новичков и детей первого года обучения прошли состязания в дисциплине «одиночный шар». Участниками соревнований стал 31 ребенок. Призовые места по итогам соревнований распределились следующим образом:

1 место – Максим Артемов;

2 место - Ирина Строилова;

3 место - Артем Клименко и Михаил Сахно.

Рязанская областная федерация бильярдного спорта поздравляет победителей и призеров прошедших турниров и желает им успехов.