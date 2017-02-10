В Рязани прошёл мини-футбольный турнир, посвящённый памяти известного советского актёра Александра Фатюшина

Турнир был организован Рязанским областным фанклубом московского «Спартака».

Спорт

В спорткомплексе «Дельфин» завершился мини-футбольный турнир, посвящённый памяти уроженца Рязани, известного советского актёра Александра Фатюшина. Об этом РИА «7 новостей» сообщили организаторы.

Турнир был организован Рязанским областным фанклубом московского «Спартака» при поддержке администрации Рязани. Его участниками стали 8 команд. В финале «Велес» обыграл РЖД – 6:2.

Лучшим вратарём турнира признан Михаил Брюзгинов из «Велеса», лучшим игроком стал Денис Верозуб (РЖД).