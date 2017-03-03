В Рязани проходят Фестивали ГТО

В пятницу 269 участников соревновались в лыжных гонках на разные дистанции.

Спорт

В пятницу, 3 марта, в Рязани состоялся очередной Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО». Для участия в прохождении дистанций 2, 3 и 5 км было подано 269 заявок. Об этом сообщает сайт городской администрации.

В Фестивале приняли участие сотрудники управления по физической культуре и массовому спорту. В ближайшее время комиссия подведёт итоги забегов и определит количество успешно прошедших испытания комплекса.

Очередной Фестиваль ВФСК «ГТО» состоится в Рязани в ближайшие выходные. 4 марта в Центре тестирования спорткомплекса «Химик» (ул. Дружная, д. 2А) принимаются нормативы по стрельбе из пневматического оружия (начало в 12.00). 5 марта в бассейне «Аквамед» состоится сдача норм ГТО по плаванию на дистанциях 10, 15, 25, 50 м (начало в 12.30).

Управление по физической культуре и массовому спорту приглашает рязанцев принять участие в сдаче нормативов ГТО. Желающим пройти тестирование необходимо: зарегистрироваться на Всероссийском портале комплекса по адресу www.gto.ru для получения уникального идентификационного номера (УИН); направить заявку в Центр тестирования ГТО на почту zayavka.gto@yandex.ru (образец заявки на сайте www.gto.62.ru. Календарь). Дополнительная информация по телефону: 25-24-23.

Условиями допуска к прохождению тестирования является наличие:

- заявки на прохождение тестирования;

- документа, удостоверяющего личность (для лиц, не достигших четырнадцати лет – свидетельства о рождении, либо его копии);

- медицинского заключения о допуске к занятиям физической культурой и спортом;

- распечатанного скриншота страницы участника с портала (с подписанной датой рождения).