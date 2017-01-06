В Рязани проходит декада здоровья и спорта

В упорной борьбе между командами «Снеговики» и Снежинки» победила дружба.

Спорт

В Рязани проходит декада здоровья и спорта. В среду, 4 января, на катке ЦСК любтители фигурного катания приняли участие в «Весёлых стартах». В программе были представлены: разминка на льду с участниками и эстафета с весёлыми конкурсами, сообщает сайт министерства молодёжной политики, физической культуры и спорта Рязанской области. В упорной борьбе между командами «Снеговики» и Снежинки» победила дружба.

Все участники мероприятия получили сладкие призы и хорошее настроение на все каникулы.

Посетить каток на ЦСК все желающие могут с 11.00 в праздничные дни и с 15.00 в будние дни.