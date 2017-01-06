http://7info.ru/news/ryazan-sport/v_rjazani_prohodit_dekada_zdorovja_i_sporta/
В Рязани проходит декада здоровья и спорта
Спорт 159
В Рязани проходит декада здоровья и спорта
Спорт 159
В упорной борьбе между командами «Снеговики» и Снежинки» победила дружба.
В Рязани проходит декада здоровья и спорта. В среду, 4 января, на катке ЦСК любтители фигурного катания приняли участие в «Весёлых стартах». В программе были представлены: разминка на льду с участниками и эстафета с весёлыми конкурсами, сообщает сайт министерства молодёжной политики, физической культуры и спорта Рязанской области. В упорной борьбе между командами «Снеговики» и Снежинки» победила дружба.
Все участники мероприятия получили сладкие призы и хорошее настроение на все каникулы.
Посетить каток на ЦСК все желающие могут с 11.00 в праздничные дни и с 15.00 в будние дни.