В Рязани открылся каток на ЦСК

Работу каток начал с 21 декабря.

Спорт

В Рязани открылся каток Центрального спортивного комплекса. Работу он начал с 21 декабря, сообщает сайт комплекса.

Каток будет работать с понедельника по пятницу с 15.00 до 21.00, в субботу и праздничные дни – с 11.00 до 21.00. Касса будет работать до 20.00. Взрослый билет будет стоить 100 рублей, детский (7-14 лет) – 50 рублей, дети до 7 лет могут кататься бесплатно. Также бесплатный вход на каток будут иметь инвалиды первой группы, пенсионеры при наличии соответствующего удостоверения.