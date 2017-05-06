В Рязани наградили победителей и призёров международного теннисного турнира «Кубок Озерова»

Финалистам были вручены дипломы и кубки, а также подарки от спонсоров турнира.

Спорт

В субботу, 6 мая, на центральном корте рязанской «Академии тенниса» прошло торжественное подведение итогов международного турнира по теннису «Кубок Озерова» среди юниоров и юниорок до 19 лет. В этом году в турнире, которому исполнилось уже 30 лет, приняли участие спортсмены из 8 стран – России, Белоруссии, Венесуэлы, Казахстана, Латвии, Украины, Чехии, Эстонии.

– Рязанская область принимает данный турнир уже второй раз. Особенно отрадно, что впервые воспитанники Академии тенниса им. Озерова вышли в финал, – подчеркнула министр молодёжной политики, физической культуры и спорта Рязанской области Татьяна Пыжонкова. – Вы все молодцы, прославляющие свою страну. Так держать!

Парный разряд среди юниоров (девушки):

– 2 место – Александра Кулик и Элина Аванесян (Россия),

– 1 место – Екатерина Вишневская и Екатерина Шалимова (Россия).

Одиночный разряд среди юниоров (девушки):

– 2 место – Оксана Селекхметева (Россия),

– 1 место – Алина Чараева (Россия).

Одиночный разряд среди юниоров (юноши):

– 2 место – Николай Валегжанин (Россия),

– 1 место – Михаил Соколовский (Россия).

Парный разряд среди юниоров (юноши):

– 2 место – Софрон Данилов (Россия) и Брандон Перез (Венесуэла),

– 1 место – Александр Леоненка и Александр Жировский (Белоруссия).

Победителям и призёрам были вручены дипломы и кубки, а также подарки от спонсоров турнира.