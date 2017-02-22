В рейтинге развития игровых видов спорта Рязанская область потеряла сразу семь мест

Улучшили свои позиции по сравнению с летом лишь мини-футбол и волейбол.

Спорт

Фонд «Петербургская политика» и газета «Спорт-Экспресс» опубликовали восьмой рейтинг развития командных видов спорта в регионах России. Он составляется дважды в год и публикуется уже с 2013 года.

Рязанская область по состоянию на 1 января 2017 года по сравнению с июлем прошлого года потеряла сразу 7 мест, опустившись на 39-ю позицию. Специалисты отметили спад в футболе (39 место вместо 31), хоккее с шайбой (23 вместо 20) и баскетболе (21 место вместо 17). В то же время активно развиваются мини-футбол (поднялся с 22 на 14 место) и волейбол (подъём с 43 на 37 место). Хоккей с мячом, хоккей на траве, гандбол, регби и водное поло Рязанской области очков не принесли.

При расчёте рейтинга его авторы учитывали места, занимаемые командами из региона в российских турнирах различного уровня и участие в европейских соревнованиях. Результаты умножались на коэффициент в зависимости от числа жителей региона.

На первом месте по традиции оказалась Москва. На втором месте Санкт-Петербург, обошедший в этот раз Татарстан. Более того, неудачи Татарстана в футболе и волейболе позволили обойти республику ещё и Краснодарскому краю. Пятёрку лидеров замыкает Московская область.