В рамках Всероссийской Декады здоровья и спорта в Рязани прошли показательные заплывы моржей

Два десятка спортсменов поплавали в проруби на Рюминском пруду и провели зарядку на свежем воздухе.

Спорт

3 января в Рязани, в рамках Всероссийской Декады здоровья и спорта прошли показательные заплывы моржей. Об этом сообщает сайт министерства молодёжной политики, физической культуры и спорта Рязанской области.

Два десятка спортсменов поплавали в проруби на Рюминском пруду и провели зарядку на свежем воздухе.

По словам председателя Рязанской региональной федерации закаливания и зимнего плавания, (РРФЗЗП), спортсмена старой закалки и моржа-марафонца со стажем Александра Яшина, уже более 20 лет зимнее купание на ЦСК является традиционным для рязанских моржей.

Рязанцы активно участвуют в соревнованиях и рассчитывают провести в городе всероссийский турнир. А пока готовятся к празднику Крещения и приглашают присоединиться всех желающих.

В рамках Всероссийской Декады здоровья и спорта в период новогодних праздников ДЮСШ ЦСК организует спортивно-массовое мероприятие на катке «Весёлые старты», мастер-классы для всех желающих по боксу и бильярдному спорту, открытые соревнования по лыжным гонкам, пулевой стрельбе.