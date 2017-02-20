В первом раунде плей-офф рязанские хоккеисты сыграют с командой из Санкт-Петербурга

В заключительном матче регулярного чемпионата ХК «Рязань» проиграл в Ангарске.

Спорт

ХК «Рязань» не смог разжиться очками в заключительном матче регулярного чемпионата ВХЛ, уступив Ангарске «Ермаку» – 1:3. Впрочем, это не отразилось на турнирном положении «горожан». Наша команда осталась на 15-м месте и теперь в 1/8 финала сыграет со «СКА-Невой» из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба «Рязани».

«ЕРМАК» (Ангарск) – ХК «РЯЗАНЬ» – 3:1 (1:0, 2:0, 0:1) Голы: 1:0 – Озолиньш (Золотухин, Самарин, 6.17); 2:0 – Воронин (Воробьев, Леснухин, 31.31 – бол.); 3:0 – Иванов (37.59); 3:1 – ПЕТРАКОВ (59.41 – бол.). «Ермак» (22): Магарилов (10) – Воронин (2), Лукин, Милюков, Остроухов, Попов, Рыбалко, Самарин – Воробьев, Золотухин, Зырянов (2), Иванов (2), Леснухин (2), Мансуров, Некряч (2), Огородников, Озолиньш, Федин, Филонов, Чубыкин, Яковлев (2). ХК «Рязань» (8): Красоткин (Белов, 37.59) – Аверин (2), Коренков, Манухов, К.Маслов, Седунов, Турчанинов, Филатов (2), Хисамутдинов (2) – Денежкин, Карпов, Каюмов (2), Крикуненко, Лызин, Максимов, А.Маслов, Петраков, Рукин, Старцев, Чванчиков, Юртайкин. Судьи: Дреев, Смагин, Клочков, Скороумов. 19 февраля. Ангарск. Дворец спорта. 4000 зрителей.

На игре ХК «Рязань» в Ангарске наверняка сказалось усталость – всё же проехать по Казахстану, после чего заглянуть в Красноярск потребовало немало сил. Не исключено, что и психологически «горожане» несколько расслабились, добыв путёвку в плей-офф после матча с «Соколом», Так или иначе, но против «Ермака» наша команда провела не самую лучшую свою игру. В первую очередь это касается действий в обороне.

На заброшенную шайбу рязанцы всё же наиграли, сорвав «сухарь» некогда игравшему за «горожан» Сергею Магарилову. Увы, гол Ивана Петракова, реализовавшего численное преимущество, уже ничего не решал.

О таких матчах обычно говорят – надо сделать выводы из допущенных ошибок и забыть. Впереди плей-офф. И у ХК «Рязань» всё самое интересное только начинается.

Матчи 1/8 финала плей-офф «СКА-Нева» – ХК «Рязань» намечены на 25-26 февраля в Санкт-Петербурге, 1-2 марта в Рязани. Если потребуется, то следующие встречи серии пройдут 5 (в Санкт-Петербурге), 7 (в Рязани) и 9 (в Санкт-Петербурге) марта.