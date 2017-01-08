http://7info.ru/news/ryazan-sport/v_pervoj_igre_2017_goda_hk_rjazan_vstretitsja_s_thk/
В первой игре 2017 года ХК «Рязань» встретится с ТХК
Спорт 98
В первой игре 2017 года ХК «Рязань» встретится с ТХК
Спорт 98
Перед этой игрой рязанцы занимают 14-е место в турнирной таблице, их соперник – на третьем.
В воскресенье, 8 января, свой первый матч в 2017 году проведёт хоккейный клуб «Рязань»: в очередном туре чемпионата ВХЛ наша команда будет принимать соперника из Твери. Матч с ТХК пройдёт во Дворце спорта «Олимпийский» и начнётся в 17.00.
Перед этой игрой рязанцы занимают 14-е место в турнирной таблице, их соперник – на третьем.