В первой игре 2017 года ХК «Рязань» встретится с ТХК

Перед этой игрой рязанцы занимают 14-е место в турнирной таблице, их соперник – на третьем.

Спорт

В воскресенье, 8 января, свой первый матч в 2017 году проведёт хоккейный клуб «Рязань»: в очередном туре чемпионата ВХЛ наша команда будет принимать соперника из Твери. Матч с ТХК пройдёт во Дворце спорта «Олимпийский» и начнётся в 17.00.

Перед этой игрой рязанцы занимают 14-е место в турнирной таблице, их соперник – на третьем.