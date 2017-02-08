В новом сезоне «Рязань-ВДВ» сыграет с «Челси»

Планируется, что в Высшем дивизионе выступит 10 команд, а первый тур будет проведён 17 апреля.

Спорт

На совещании, прошедшем в Департаменте женского футбола Российского футбольного союза, обнародован проект проведения чемпионата России по футболу 2017 года. Планируется, что в Высшем дивизионе выступит 10 команд, а первый тур будет проведён 17 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ЖФК «Рязань-ВДВ».

Компанию участницам чемпионата прошлого сезона («Россиянка» Московская область, «Звезда-2005» Пермь, «Рязань-ВДВ», «Чертаново» Москва, ЦСКА Москва, «Кубаночка» Краснодар) должны составить лидеры Первого дивизиона «Дончанка» Азов, «Енисей» Красноярск, «Академия футбола» Тамбов, а также московская «Челси». Последняя ранее выступала в любительской лиге, но клуб уже прошёл лицензирование и допущен до участия в соревнованиях профессионалов. К слову, именно «Челси» станет первым соперником «Рязани-ВДВ» в розыгрыше Кубка России, в котором команды Высшего дивизиона начнут соревнования со стадии 1/8 финала.

Тем временем, футболистки «Рязани-ВДВ» вышли из отпуска. Команда собралась 25 января, футболистки прошли медицинское обследование и приступили к тренировкам на стадионе «Спартак». Первую неделю занятия носили втягивающий характер, но уже с 1 февраля тренерский штаб команды во главе с Константином Климашиным перешёл на двухразовый режим тренировок. В ближайших планах команды – проведение сборов в Краснодарском крае. На них «Рязань-ВДВ» отправится 12 февраля.

На данный момент контракты заключены с защитницами Дарьей Макаренко («Звезда-2005») и Татьяной Шейкиной (ЦСКА), хавбеками Кристиной Алексанян и Ольгой Бойченко (обе – «Россиянка»). Решила возобновить карьеру и также подписала соглашение с клубом знакомая рязанским болельщикам по выступлениям за «десантниц» игрок обороны Оксана Еремеева. На этом селекционная работа «Рязаньи-ВДВ» не закончена. В тренировочном процессе принимают участие несколько футболисток, находящихся на просмотре. Решение по продолжению сотрудничества с ними наставники команды примут по итогам сборов.

В то же время завершились контракты у Ксении Цыбутович, Алевтины Утицких, Жанны Саниной, Валентины Савченковой, Людмилы Пекур, Ксении Шаховой и Нелли Коровкиной.