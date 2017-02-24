В Клепиковском районе прошли гонки на внедорожниках

Владельцы внедорожников из Рязани, Касимова, Солотчи, Рыбного пробивались через глубокий снег, преодолевали крутые горки.

Спорт

День защитника Отечества в Клепикосвокм районе Рязанской области отметила гонками на внедорожниках. 23 февраля здесь состоялся традиционный праздник, организованный группой компаний «Альянс». Владельцы внедорожников из Рязани, Касимова, Солотчи, Рыбного пробивались через глубокий снег, преодолевали крутые горки. Посмотреть на состязания силы и мощности ежегодно собирается множество зрителей.

В этом году организаторы состязаний дали три старта, сообщает сайт «Издательство «Пресса». В двух сложных трассах состязались 23 ширококолесных автомобиля, на легкую трассу вышли всего 10. Не все экипажи дошли до финиша. Автомобили не выдерживали накала борьбы: закипали моторы, рвались тросики акселератора, ломались мосты.

В итоге победителями гонки стали экипажи Виталия Селькина, Сергея Галкина и Александра Чепрасова.

Фото «Издательства «Пресса»