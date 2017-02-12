В Казахстан и Сибирь с ХК «Рязань» отправился Маслов-младший

В текущем чемпионате 22-летний защитник в ХК «Рязань» будет выступать под №46.

Спорт

В субботу днём ХК «Рязань» отправился в своё заключительное выездное турне регулярного чемпионата по маршруту Караганда – Усть-Каменогорск – Красноярск – Ангарск. Именно на ледовых аренах Казахстана и Сибири определится – сумеют ли «горожане» продолжить сезон в рамках плей-офф или нет.

Накануне вылета в Караганду к ХК «Рязань» присоединился делегированный клубом-партнёром «горожан» в КХЛ ярославским «Локомотивом» защитник Кирилл Маслов. Младший брат форварда рязанцев Артёма Маслова уже выступал в составе нашей команды. В сезоне-14/15 на его счету 18 матчей и 1 (1+0) набранная очко; в сезоне-15/16 Маслов-младший провёл в ХК «Рязань» 4 игры, набрал 2 (2+0) очка. В ноябре 2015 года Кирилл был обменян в «Амур», где его замучили травмы. Из-за серьёзных повреждений колена за полтора сезона провёл в составе хабаровчан всего 2 матча, а недавно вновь вернулся в «Локомотив». В текущем чемпионате 22-летний защитник в ХК «Рязань» будет выступать под №46.

Помимо Кирилла Маслова тренерский штаб ХК «Рязань» во главе с Алексеем Алексеевым рассчитывает в поездке на вратарей Сергея Белова и Антона Красоткина, защитников Николая Аверина, Ивана Коренкова, Никиту Манухова, Артема Седунова, Алексея Турчанинова, Дмитрия Филатова, Романа Хисамутдинова, Егора Цветкова, нападающих Александра Денежкина, Владимира Карпова, Никиту Кацедыма, Артура Каюмова, Егора Кривченко, Романа Крикуненко, Евгения Лызина, Андрея Максимова, Артема Маслова, Ивана Петракова, Андрея Рукина, Кирилла Старцева, Андрея Чванчикова, Данила Юртайкина.

Отметим, что в паузе между матчами «горожан» Аверин и Юртайкин вызывались в Ярославль на матчи чемпионата МХЛ, в которых «Локо» принимал СКА-1946 из Санкт-Петербурга. Юные «железнодорожники» набрали четыре очка (5:0, 3:4 ОТ) и гарантировали себе место в плей-офф. На счету Аверина и Юртайкина по одному набранному баллу (0+1) за результативность. После помощи «Локо» Николай и Данил вернулись в расположение ХК «Рязань».

В Рязани остались по разным причинам голкиперы Александр Пиманкин и Евгений Кандыба, защитники Владислав Грицких, Альберт Полинин и Роман Дубинин, форвард Алексей Ефимов.

Напомним, против «Сарыарки» в Караганде ХК «Рязань» сыграет 13 февраля, с «Торпедо» в Усть-Каменогорске 15 февраля, «Сокол» в Красноярске примет «горожан» 17 февраля, наконец, возможно, ключевая встреча с «Ермаком» в Ангарске назначена на 19 февраля.