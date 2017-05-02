В хоккейном клубе «Рязань» сменился главный тренер

54-летний Жилинский уже ознакомился со структурой клуба и сейчас занят подбором ассистентов.

Спорт

Новым главным тренером хоккейного клуба «Рязань» стал Игорь Жилинский. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Контракты с бывшим наставником команды Алексеем Алексеевым и его помощником Алексеем Коршковым закончились 30 апреля, их решено было не продлевать.

54-летний Жилинский уже ознакомился со структурой клуба и сейчас занят подбором ассистентов.

Профессиональную карьеру игрока Жилинский начинал в омском «Авангарде». До сих пор он остаётся главным бомбардиром этой команды – на счету Жилинского 262 заброшенные шайбы. Среди трофеев – золото и серебро Универсиады 1989 и 1991 годов, также он выигрвал Кубок мира среди ветеранов в 2004 году.

Как тренер Игорь Валентинович в разных статусах работал в «Авангарде» (Омск), «Сибири» (Новосибирск), «Зауралье» (Курган), «Ладе» (Тольятти), «Ариаде» (Волжск). В прошлом сезоне он в течение трёх месяцев возглавлял клуб ВХЛ «Ермак».