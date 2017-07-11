В чемпионате ВХЛ 2017/2018 выступит 27 команд

Это на одну больше, чем в прошлом сезоне.

Спорт

Высшая хоккейная лига обнародовала состав участников предстоящего чемпионата. В соревнованиях примут участие 27 команд, что на одну больше, чем в сезоне-2016/2017. Об этом сообщила пресс-служба ХК «Рязань».

В борьбу за главных трофей соревнований вступят «Барс» (Казань), «Буран» (Воронеж), «Горняк» (Учалы), «Дизель» (Пенза), «Динамо» (Санкт-Петербург), «Ермак» (Ангарск), «Зауралье» (Курган), «Звезда» (Чехов), «Ижсталь» (Ижевск), «Куньлунь Ред Стар Хейлунцзян» (Харбин, Китай), «Металлург» (Новокузнецк), «Молот-Прикамье» (Пермь), «Нефтяник» (Альметьевск), «Рубин» (Тюмень), «Сарыарка» (Караганда, Казахстан), СКА-«Нева» (Санкт-Петербург), «Сокол» (Красноярск), «Спутник» (Нижний Тагил), «Торос» (Нефтекамск), «Торпедо» (Усть-Каменогорск, Казахстан), ХК «Рязань», ХК «Саров», «Химик» (Воскресенск), «Цен Тоу» (Цзилинь, Китай), ЦСК ВВС (Самара), «Челмет» (Челябинск), «Южный Урал» (Орск).

По сравнению с предыдущим сезоном ВХЛ не досчиталась «ТХК» из Твери, балашихинского «Динамо» и «Ариады-НХ» (Волжск). Напомним, что саратовский «Кристалл» снялся ещё по ходу прошлого чемпионата. С другой стороны лига приросла «Металлургом» из Новокузнецка, самарским ЦСК ВВС, «Горняком» (Учалы) и двумя командами из Китайской народной республики.

По традиции на предварительном этапе команды проведут двухкруговой турнир, после чего 16 лучших команд поведут борьбу по системе плей-офф.