У баскетбольного клуба «Рязань» сменился директор

Контракт с Сергеем Волковым прекращён 27 декабря.

Спорт

Новым директором БК «Рязань» стал Алексей Архипов. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Контракт с Сергеем Волковым, который руководил клубом несколько лет, был прекращён во вторник, 27 декабря. Сегодня сотрудникам был представлен новый руководитель.

Сергею Архипову 36 лет. Он – судья всероссийской категории по баскетболу. С 2009 года возглавляет СДЮСШОР «Единство», готовящую баскетболистов.

Стоит отметить, что в текущем сезоне БК «Рязань» выступает в Суперлиге-1 крайне неудачно, занимая на данный момент последнее место.