http://7info.ru/news/ryazan-sport/u_basketbolnogo_kluba_rjazan_smenilsja_direktor/
У баскетбольного клуба «Рязань» сменился директор
Спорт 159
У баскетбольного клуба «Рязань» сменился директор
Спорт 159
Контракт с Сергеем Волковым прекращён 27 декабря.
Новым директором БК «Рязань» стал Алексей Архипов. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Контракт с Сергеем Волковым, который руководил клубом несколько лет, был прекращён во вторник, 27 декабря. Сегодня сотрудникам был представлен новый руководитель.
Сергею Архипову 36 лет. Он – судья всероссийской категории по баскетболу. С 2009 года возглавляет СДЮСШОР «Единство», готовящую баскетболистов.
Стоит отметить, что в текущем сезоне БК «Рязань» выступает в Суперлиге-1 крайне неудачно, занимая на данный момент последнее место.