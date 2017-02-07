Стартует чемпионат Рязанской области по мини-футболу

Первые матчи турнира пройдут в среду, 8 февраля, в ФСК «Звезда» в Рыбном.

Спорт

В среду, 8 февраля, стартует чемпионат Рязанской области по мини-футболу. Для участия в турнире заявились 22 команды. На первом этапе они будут разбиты на четыре подгруппы. Игры будут проходить в ФСК «Планета Спорта» в Сасове, ФСК «Александр Невский» в посёлке Александро-Невский, ФСК «Звезда» в Рыбном, а также на «Арене-Атрон» в Рязани.

В двух «рязанских» группах за выход в следующий этап турнира будут бороться 11 команд: ДЮСШ «Фаворит», «Амка», «Вятич», «Экология дома» и «Юность», а также «Автоимпорт», ГРПЗ, «Доступное жильё», «Квандо», РФМУ МВД, «Юнион».

ДЮСШ «Фаворит» будут представлять молодые ребята, занимающиеся вместе с командой «Элекс-Фаворит», выступающей в Высшей лиге первенства России.

– Наша задача дать игровую практику молодым ребятам, которые, надеемся, в будущем усилят команду, – рассказал генеральный директор «Элекса-Фаворита» Виталий Громов. – В основном это будут футболисты 14-18 лет. Плюс к ним добавится кто-то из вратарей основы. Также есть вероятность, что в чемпионате области сыграют игроки, пропускающие матчи Высшей лиги из-за дисквалификации, или набирающие форму после травмы. Все остальные будут заняты исключительно на играх первенства России.

Первые матчи турнира пройдут в среду, 8 февраля, в ФСК «Звезда» в Рыбном. В 20.00 на площадку выйдут «Автоимпорт» и «Юнион», в 21.00 сыграют «ДЮСШ-Фаворит» – «Вятич».