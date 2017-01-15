Стартовал второй круг Первенства России по мини-футболу среди команд конференции «Запад» Высшей лиги

Рязанский «Элекс-Фаворит» этот тур пропускал.

Спорт

В субботу, 14 января, шестью матчами стартовал второй круг Первенства России по мини-футболу среди команд конференции «Запад» Высшей лиги. «Элекс-Фаворит» этот тур пропускал, из-за нечётного числа участников турнира.

В субботних матчах поражения потерпели оба лидера первенства. Сначала в ДС «Квант» в Троицке дублёрам столичной «Дины» проиграл «Спартак» – 5:6, затем «Алмаз-АЛРОСА» обыграл смоленский «Автодор» – 4:1. Ещё одна команда из лидирующей группы – «Политех» из Санкт-Петербурга – обыграла казанский «Ядран» – 10:4. А вот дублёры КПРФ оказались слабее якутской «Зари» – 3:6. «Волга-Саратов» на своей площадке разобралась с астраханским «Хазаром» – 4:1, а «ЛГТУ-Липецк» предсказуемо обыграл в гостях столичную «Крепость» – 15:2.

Игры 15-го тура пройдут в субботу, 21 января. «Элекс-Фаворит» будет принимать на своей площадке «Хазар». Начало встречи на «Арене-Атрон» в 15.00.

Положение команд: