Курс валют: $ //-// € //-//
         
http://7info.ru/news/ryazan-sport/startoval_vtoroj_krug_pervenstva_rossii_po_mini-futbolu_sredi_komand_konferencii_zapad_vysshej_ligi/

Стартовал второй круг Первенства России по мини-футболу среди команд конференции «Запад» Высшей лиги
Рязанский «Элекс-Фаворит» этот тур пропускал.

Спорт   134

В субботу, 14 января, шестью матчами стартовал второй круг Первенства России по мини-футболу среди команд конференции «Запад» Высшей лиги. «Элекс-Фаворит» этот тур пропускал, из-за нечётного числа участников турнира.

В субботних матчах поражения потерпели оба лидера первенства. Сначала в ДС «Квант» в Троицке дублёрам столичной «Дины» проиграл «Спартак» – 5:6, затем «Алмаз-АЛРОСА» обыграл смоленский «Автодор» – 4:1. Ещё одна команда из лидирующей группы – «Политех» из Санкт-Петербурга – обыграла казанский «Ядран» – 10:4. А вот дублёры КПРФ оказались слабее якутской «Зари» – 3:6. «Волга-Саратов» на своей площадке разобралась с астраханским «Хазаром» – 4:1, а «ЛГТУ-Липецк» предсказуемо обыграл в гостях столичную «Крепость» – 15:2.

Игры 15-го тура пройдут в субботу, 21 января. «Элекс-Фаворит» будет принимать на своей площадке «Хазар». Начало встречи на «Арене-Атрон» в 15.00.

Положение команд:

Команда

И

В

Н

П

МЗ

МП

Р

О

1

Автодор

13

10

1

2

77

44

33

31

2

Спартак

12

10

0

2

94

40

54

30

3

Алмаз-АЛРОСА

14

9

2

3

79

42

37

29

4

Политех

13

9

0

4

89

36

53

27

5

КПРФ-д

13

8

2

3

86

40

46

26

6

Элекс-Фаворит

12

6

3

3

85

52

33

21

7

ЛГТУ-Липецк

12

5

1

6

63

62

1

16

8

Волга-Саратов

13

4

2

7

65

58

7

14

9

Ядран

12

4

1

7

69

63

6

13

10

Дина-д

13

3

3

7

50

58

-8

12

11

Хазар

13

3

1

9

72

91

-19

10

12

Заря

10

2

2

6

52

52

0

8

13

Крепость

14

0

0

14

27

270

-243

0

 