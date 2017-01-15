Стартовал второй круг Первенства России по мини-футболу среди команд конференции «Запад» Высшей лиги
Спорт 134
Рязанский «Элекс-Фаворит» этот тур пропускал.
В субботу, 14 января, шестью матчами стартовал второй круг Первенства России по мини-футболу среди команд конференции «Запад» Высшей лиги. «Элекс-Фаворит» этот тур пропускал, из-за нечётного числа участников турнира.
В субботних матчах поражения потерпели оба лидера первенства. Сначала в ДС «Квант» в Троицке дублёрам столичной «Дины» проиграл «Спартак» – 5:6, затем «Алмаз-АЛРОСА» обыграл смоленский «Автодор» – 4:1. Ещё одна команда из лидирующей группы – «Политех» из Санкт-Петербурга – обыграла казанский «Ядран» – 10:4. А вот дублёры КПРФ оказались слабее якутской «Зари» – 3:6. «Волга-Саратов» на своей площадке разобралась с астраханским «Хазаром» – 4:1, а «ЛГТУ-Липецк» предсказуемо обыграл в гостях столичную «Крепость» – 15:2.
Игры 15-го тура пройдут в субботу, 21 января. «Элекс-Фаворит» будет принимать на своей площадке «Хазар». Начало встречи на «Арене-Атрон» в 15.00.
Положение команд:
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
МЗ
|
МП
|
Р
|
О
|
1
|
13
|
10
|
1
|
2
|
77
|
44
|
33
|
31
|
2
|
12
|
10
|
0
|
2
|
94
|
40
|
54
|
30
|
3
|
14
|
9
|
2
|
3
|
79
|
42
|
37
|
29
|
4
|
13
|
9
|
0
|
4
|
89
|
36
|
53
|
27
|
5
|
13
|
8
|
2
|
3
|
86
|
40
|
46
|
26
|
6
|
12
|
6
|
3
|
3
|
85
|
52
|
33
|
21
|
7
|
12
|
5
|
1
|
6
|
63
|
62
|
1
|
16
|
8
|
13
|
4
|
2
|
7
|
65
|
58
|
7
|
14
|
9
|
12
|
4
|
1
|
7
|
69
|
63
|
6
|
13
|
10
|
13
|
3
|
3
|
7
|
50
|
58
|
-8
|
12
|
11
|
13
|
3
|
1
|
9
|
72
|
91
|
-19
|
10
|
12
|
10
|
2
|
2
|
6
|
52
|
52
|
0
|
8
|
13
|
14
|
0
|
0
|
14
|
27
|
270
|
-243
|
0