Стартовал чемпионат Рязанской области по мини-футболу

Первые встречи были сыграны в ФСК «Звезда» в Рыбном.

Спорт

В среду, 8 февраля, в ФСК «Звезда» в Рыбном двумя матчами стартовал чемпионат Рязанской области по мини-футболу.

В первой встрече «Автоимпорт» обыграл «Юнион» – 2:1. Во втором мачте «Вятич» оказался сильнее ДЮСШ «Фаворит» – 5:0.

За дублирующий состав «Элекса-Фаворита» играли футболисты 15-16 лет, плюс приехавшие сразу после тренировки, находящиеся «под основой» Попов, Сидоров и Ловыгин. В первом тайме молодёжь несколько растерялась, к тому же «Вятич» очень неплохая, сыгранная команда, что и сказалось на результате. В клубе отмечают, что основная задача футболистов ДЮСШ «Фаворит» – получение игровой практики.

Продолжится чемпионат области в субботу, 11 февраля, матчами в Александро-Невском и в Рязани на «Арене-Атрон».