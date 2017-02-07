Стали известны результаты первенства Рязани по фигурному катанию
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В соревнованиях приняли участие 125 человек из Калуги, Липецка и Рязани.
Подведены итоги открытого личного первенства города Рязани по фигурному катанию на коньках, состоявшегося 3 февраля в рязанском Дворце спорта «Олимпийский». Об этом сообщает сайт администрации города.
В соревнованиях приняли участие 125 человек из Калуги, Липецка и Рязани.
Победителями и призёрами первенства стали:
Юный фигурист (девочки):
1 место – Станислава Никитина (Рязань);
2 место – София Афанасьева (Рязань);
3 место – Елизавета Сурова (Рязань).
Юный фигурист (мальчики):
1 место – Егор Колбаскин (Рязань);
2 место – Олег Филимонов (Рязань);
3 место – Максим Москвитин (Рязань).
3 юношеский (девочки):
1 место – Алиса Малакова (Рязань);
2 место – Софья Ковалева (Рязань);
3 место – Анна Старикова (Липецк).
3 юношеский (мальчики):
1 место – Артем Воронов (Рязань);
2 место – Дмитрий Татарников (Рязань);
3 место – Серафим Романов (Рязань).
2 юношеский (девочки):
1 место – Анастасия Сорокина (Рязань);
2 место – Мария Свиридова (Рязань);
3 место – Кристина Безводская (Рязань).
2 юношеский (мальчики):
1 место – Денис Антонов (Рязань);
2 место – Вячеслав Вахонин (Рязань);
3 место – Даниил Селиванов (Рязань).
1 юношеский (девочки):
1 место – Дарья Васильева (Липецк);
2 место – Анастасия Болобонкина (Рязань);
3 место – Варвара Афанасьева (Рязань).
1 юношеский (мальчики):
1 место – Алексей Селезнев (Рязань).