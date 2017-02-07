Стали известны результаты первенства Рязани по фигурному катанию

В соревнованиях приняли участие 125 человек из Калуги, Липецка и Рязани.

Спорт

Подведены итоги открытого личного первенства города Рязани по фигурному катанию на коньках, состоявшегося 3 февраля в рязанском Дворце спорта «Олимпийский». Об этом сообщает сайт администрации города.

В соревнованиях приняли участие 125 человек из Калуги, Липецка и Рязани.

Победителями и призёрами первенства стали:

Юный фигурист (девочки):

1 место – Станислава Никитина (Рязань);

2 место – София Афанасьева (Рязань);

3 место – Елизавета Сурова (Рязань).

Юный фигурист (мальчики):

1 место – Егор Колбаскин (Рязань);

2 место – Олег Филимонов (Рязань);

3 место – Максим Москвитин (Рязань).

3 юношеский (девочки):

1 место – Алиса Малакова (Рязань);

2 место – Софья Ковалева (Рязань);

3 место – Анна Старикова (Липецк).

3 юношеский (мальчики):

1 место – Артем Воронов (Рязань);

2 место – Дмитрий Татарников (Рязань);

3 место – Серафим Романов (Рязань).

2 юношеский (девочки):

1 место – Анастасия Сорокина (Рязань);

2 место – Мария Свиридова (Рязань);

3 место – Кристина Безводская (Рязань).

2 юношеский (мальчики):

1 место – Денис Антонов (Рязань);

2 место – Вячеслав Вахонин (Рязань);

3 место – Даниил Селиванов (Рязань).

1 юношеский (девочки):

1 место – Дарья Васильева (Липецк);

2 место – Анастасия Болобонкина (Рязань);

3 место – Варвара Афанасьева (Рязань).

1 юношеский (мальчики):

1 место – Алексей Селезнев (Рязань).