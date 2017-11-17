Состоялось заседание общественного совета при Минспорте Рязанской области

Членами общественного совета были утверждены итоги областного смотра-конкурса на лучшую организацию работы по внедрению комплекса ГТО.

Спорт

В четверг, 16 ноября, состоялось очередное заседание общественного совета при министерстве молодёжной политики, физической культуры и спорта Рязанской области. Участие в нём принял глава ведомства Сергей Икрянников. Об этом сообщил официальный сайт министерства.

На заседании был рассмотрен вопрос о реализации плана мероприятий по преобразованию детско-юношеских спортивных школ, государственных и муниципальных специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва в организации спортивной подготовки, одобрен поэтапный переход организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности на реализацию программ спортивной подготовки.

Члены общественного совета обменялись мнениями по итогам посещения в рамках общественной проверки детско-юношеских спортивных школ региона и высказали мнение о необходимости выработать дополнительные критерии независимой оценки качества оказываемых ими услуг.

Также членами общественного совета были утверждены итоги областного смотра-конкурса на лучшую организацию работы по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди образовательных организаций, трудовых коллективов и муниципальных образований Рязанской области.