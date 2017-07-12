Соперник футбольного клуба «Рязань» может подписать контракт с обладателем Кубка УЕФА

Команда Сергея Юрана усилится Евгением Алдониным.

Спорт

Красногорский «Зоркий», с которым в новом сезоне Первенства России среди команд зоны «Центр» Второго дивизиона предстоит встречаться футбольному клубу «Рязань», достиг договорённости о подписании контракта с бывшим игроком сборной России и ПФК ЦСКА Евгением Алдониным. Об этом, со ссылкой на пост в Instagram заместителя главы городского округа Красногорск Ростислава Мурзагулова, сообщает ФК "Зоркий" - FanClub | ПФЛ

«Евгений Алдонин, один из самых авторитетных и титулованных игроков российского футбола согласился играть в Зорком!!! Ему всего 37 лет, он в отличной форме медосмотр это подтвердил. Об этом только что сказал Юран.»

Подмосковный клуб тренирует другой известный российский футболист Сергей Юран.

Справка (по материалам Википедии):

Евгений Алдонин (22 января 1980, Алупка, Украинская ССР, СССР) – российский футболист, полузащитник. Заслуженный мастер спорта России (2005). Двукратный чемпион России (2005, 2006), пятикратный обладатель кубка России (2005, 2006, 2008, 2009, 2011). Обладатель Кубка УЕФА 2005.

Начинал карьеру в волгоградском «Роторе» и играл за него на протяжении трёх лет, пока в 2004 году не перешёл в московский ЦСКА. Здесь он на протяжении долгого времени был ключевым игроком команды и внёс огромный вклад в успехи клуба. В 2012 году Алдонин был отдан в аренду «Мордовии», а затем перешёл в «Волгу», которая стала его последним клубом в профессиональной карьере.

С 2002 по 2007 годы вызывался в сборную России, одно время даже был её капитаном. Провёл за национальную команду 29 матчей.