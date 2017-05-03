Спортсмен из Рязанской области стал призёром соревнований Кубка России по гребле на байдарках и каноэ среди мужчин и женщин.

В соревнованиях, которые проходят в Краснодаре, принимают участие около 300 спортсменов из 28 регионов страны. По итогам первого соревновательного дня в гонках на параканоэ среди лиц с ограниченными возможностями здоровья на дистанции 200 м серебряную медаль завоевал мастер спорта России международного класса Артём Воронков. Спортсмен является воспитанником Центра гребного спорта «Сынтул», СДЮСШОР «Олимпиец» и выступает параллельным зачётом за Рязанскую и Нижегородскую области, сообщает сайт регионального правительства. В нашем регионе Артём Воронков занимается под руководством заслуженного тренера России Владимира Тебенихина.