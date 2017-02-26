Рязанский «Элекс-Фаворит» выиграл в Казани

Начали встречу рязанцы очень активно – уже на 12-й секунде Алексей Петухов открыл счёт.

Спорт

В субботу, 25 февраля, «Элекс-Фаворит» провёл очередной матч первенства России по мини-футболу среди команд Высшей лиги, конференции «Запад»: в Казани рязанцы встречались с местным «Ядраном» и победили – 5:4.

Начали встречу рязанцы очень активно – уже на 12-й секунде Алексей Петухов открыл счёт. На 8-й минуте матча Антон Чекмарёв удвоил преимущество. Он же забил и третий мяч, правда, перед этим хозяева один гол отквитали. Чекмарёв же реализовал пенальти.

Во втором тайме казанцы в течение минуты забили дважды, благо, что практически сразу же Денис Голунов вновь вывел гостей вперёд. Ещё два мяча были забиты на 42-й минуте – сначала хозяева уравняли положение, затем Петухов установил окончательный результат.

Виталий Громов, генеральный директор «Элекса-Фаворита»: – Так уж получилось, что из Рязани в Казань мы приехали только в день матча, проведя в дороге полтора дня. Естественно, это сказалось на игре. Кроме того, заболел Александр Телегин. Пришлось вместо него выпускать Алексея Попова. Он, кстати, сыграл очень неплохо. А вообще, все ребята молодцы – проявили характер и добились такой нужной победы.

Также в субботу были сыграны ещё несколько матчей. «Спартак» в гостях обыграл «ЛГТУ-Липецк» – 3:0, «Политех» дома разгромил «Крепость» – 37:1, а «Заря» оказалась сильнее «Волги-Саратов» – 6:5.

Следующую игру в первенстве «Элекс-Фаворит» проведёт 4 марта: в этот день наша команда будет принимать «Зарю».