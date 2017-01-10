Рязанские теннисисты вышли в следующий раунд международного турнира «Кубок Кремля»

В соревнованиях принимают участие спортсмены из Белоруссии, Великобритании, Грузии, Израиля, Испании, Италии, Канады, Латвии, Нидерландов, Польши, Украины, Франции и России.

Спорт

Теннисисты из Рязанской области успешно выступают на международном турнире по теннису «Кубок Кремля» среди юношей и девушек до 15 лет.

Во второй тур прошли рязанские спортсмены Динара Аллоярова, Даниил Жибуль и Игорь Бойко. Сегодня рязанские спортсмены встречаются с теннисистами из Белоруссии и России, сообщает сайт регионального правительства.

В соревнованиях, проходящих в Академии тенниса имени Н.Н. Озерова, принимают участие спортсмены из Белоруссии, Великобритании, Грузии, Израиля, Испании, Италии, Канады, Латвии, Нидерландов, Польши, Украины, Франции и России.

Турнир продлится до 15 января.