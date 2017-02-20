Рязанские тай-боксёры заняли призовые места открытого турнира по тайскому боксу на призы главы администрации г. Балабаново

Алексей Серёгин стал первым в весовой категории до 63.5 кг, в финале победив соперника из Тулы, а Александр Тетерский занял третье место в категории до 71 кг.

Спорт

В субботу, 18 февраля, в городе Балабаново Калужской области прошёл открытый турнир по тайскому боксу на призы главы администрации г. Балабаново.

В турнире приняли участие около 90 спортсменов из Орловской, Тульской, Калужской, Рязанской, Московской областей и г.Москвы. Рязанские тай-боксёры, тренирующиеся под руководством Виталия Шувалова, заняли призовые места. Алексей Серёгин стал первым в весовой категории до 63.5 кг, в финале победив соперника из Тулы, а Александр Тетерский занял третье место в категории до 71 кг.

Через две недели бойцы примут участие в турнире в городе Орёл, а 18 марта бойцы проведут свои поединки в Липецке на открытом кубке Липецкой области.